Російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з Запорізькою АЕС, - "Енергоатом"

Російські окупанти стають все більш цинічними у своїх злочинах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, обговорюють наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас.

"Насправді це фізично неможливо зробити", - додали в "Енергоатомі".