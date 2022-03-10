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Російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з Запорізькою АЕС, - "Енергоатом"

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Російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з Запорізькою АЕС, - "Енергоатом"
Російські окупанти стають все більш цинічними у своїх злочинах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, обговорюють наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас.

"Насправді це фізично неможливо зробити", - додали в "Енергоатомі".

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Топ коментарі

  • stels400
    Пора там что то решать чем дольше они там сидят тем дольше окапуються и больше натворят беды.ССО пусть работают это как раз для них работа.
  • SS 640592fb
    Скоти, вони тепер почнуть облащтовувати бази біля атомних електростанцій
  • Ostap Bender c683cd52
    Значит думают об отступлении.
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