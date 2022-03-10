Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти російських пропагандистів

Кабінет Міністрів вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо безстрокового застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.

"Ці списки і санкції мають бути розглянуті РНБО та президентом. Окрім всього, їх погодження дозволить нам з таким же списком звернутись до ЄС і запровадити дзеркальні санкції", - написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, пропонується застосувати санкції до Олега Добродєєва (генеральний директор ВДТРК), Костянтина Ернста (генерального директора "Первого канала"), Володимира Тюліна (генерального директора ТОВ "Акцепт", телеканала "Рен ТВ"), Олександра Жарова (генерального директора АТ "Газпром-Медіа Холдинг"), Тіни Канделакі (телеведуча, виконувач обов'язків директора каналу ТНТ), Арама Габрелямова (голова ради директорів ВАТ "Редакція газети Известия", генеральний директор та президент видавничого дому News Media), Дмитра Кисельова (генеральний директор Федерального державного унітарного підприємства "Міжнародне інформаційне агентство "Россия сенгодня"), Тетяни Міткової (заступник генерального директора ВАТ "Телекомпанія НТВ" з інформаційного мовлення, головний редактор Служби інформації НТВ), Маргарити Симоньян (головний редактор Russia Today), Ольги Скабєєвої (телеведуча каналу "Россия-1"), Володимира Соловйова (ведучий "Соловйов Live").

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Серед юридичних осіб санкції чекають на акціонерне товариство "Первый канал", Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (канал РТР), Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Россия сегодня", АТ "Газпром-Медіа Холдинг", Відкрите акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ", АТ "Телекомпанія НТВ", ВАТ "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації "ЗІРКА", ТОВ "Акцепт" (телевізійний канал Рен ТВ), ТОВ "Національний рекламний альянс", ТОВ "іві.ру", ТОВ "НТВ Плюс".