Корабель окупантів стріляв у повітря біля Одеси

Російський корабель в акваторії Чорного моря здійснив п'ять пострілів в небо.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Російський корабель зробив 5 пострілів у небо над Одесою. Інформація наразі уточнюється", - сповістив Братчук.

Також він застеріг окупанта від залякування міста.

"Скотиняки пуляють по горобцях, бо вони мерзоти", - додав Братчук.

Читайте: Ескадри РФ відійшли від Одеси до Криму, висадки ворожого десанту поки не буде, - ОВА

Одесити пишуть у соціальних мережах, що бачили, як з ворожого корабля було випущено п'ять ракет.

Раніше сьогодні Братчук заявив про передислокацію ворожих кораблів з Одеської затоки в напрямку Криму.