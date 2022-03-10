Корабель окупантів стріляв у повітря біля Одеси
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Російський корабель в акваторії Чорного моря здійснив п'ять пострілів в небо.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Російський корабель зробив 5 пострілів у небо над Одесою. Інформація наразі уточнюється", - сповістив Братчук.
Також він застеріг окупанта від залякування міста.
"Скотиняки пуляють по горобцях, бо вони мерзоти", - додав Братчук.
Одесити пишуть у соціальних мережах, що бачили, як з ворожого корабля було випущено п'ять ракет.
Раніше сьогодні Братчук заявив про передислокацію ворожих кораблів з Одеської затоки в напрямку Криму.