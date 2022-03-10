Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу щодо евакуації на захід України, - Гетманцев
5 2016
Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу в евакуації на захід України, деякі вже у процесі переміщення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Станом на 10 березня подано понад 200 заявок. Є підприємства, які уже в процесі переміщення", - написав він у Телеграм-каналі.
Парламентарій уточнив, що звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування.
Гетманцев нагадав, що подати заявку можна за лінком: cutt.ly/jADR8k8.