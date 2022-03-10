Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Про це повідомляє в четвер Financial Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

У повідомленні компанії йдеться, що Western Union "провадив великий діалог із широким колом зацікавлених сторін, прагнучи прийти до правильного рішення щодо наших послуг у Росії та Білорусі".

"У світлі трагічних тривалих наслідків нападу Росії на Україну ми дійшли рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі", - розповіли представники Western Union.

У компанії зазначили, що долучаються до міжнародної спільноти та висловлюють щиру надію на дипломатичне та мирне врегулювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС працює над новим пакетом санкцій проти РФ: вони торкнуться майже 100 осіб, - Боррель