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Шредер сьогодні зустрінеться з Путіним: проситиме зупинити війну, - Politico

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Шредер сьогодні зустрінеться з Путіним: проситиме зупинити війну, - Politico
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, близький до президента РФ, у четвер у Москві зустрінеться з Володимиром Путіним.

Про це виданню Politico повідомили джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Видання не наводить інших деталей зустрічі, тільки зазначає, що вона відбудеться в рамках зусиль з припинення війни в Україні.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який є особистим другом президента РФ, раніше розкритикував війну Путіна в Україні, але заявив, що "обидві сторони припустилися помилок". Він сказав, що НАТО розширилася надто далеко на схід після закінчення холодної війни, тим самим спровокувавши Кремль.

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Донині, попри численні заклики у Німеччині та правлячій Соціал-демократичній партії, до якої належить політик, Шредер не дистанціювався від дій РФ в Україні.

СДПН вимагає, щоб він пішов у відставку з високооплачуваних посад в енергетичних компаніях РФ.

Повідомлялося, що з офісу Шредера у Німеччині почав звільнятися персонал. Крім того, ​​його позбавили почесного членства у футбольному клубі "Боруссія".

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Топ коментарі

  • Igor Medved
    Шредер іди ***** разом з ******. Ти такий же злочинець як і уся кремлівська банда.
  • P O 51867063
    Шредер, иди доганяй военный корабль... бундесшлюха продажная
  • Мобильный крематорий
    Что-то слишком много голубей мира повылазило в последнее время. Интересная закономерность: количество голубей мира прямопропорционально количеству успехов ВСУ.
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