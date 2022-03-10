Попри війну Маріуполь продовжує жити: за добу в місті народилося 24 дитини
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Попри надскладну ситуацію у Маріуполі в пологових будинках міста продовжують народжуватися малюки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
"Попри війну Маріуполь продовжує жити. З вчора на сьогодні в нашому місті народилося 24 дитинки. Нехай у житті наших нових маленьких маріупольців ніколи більше не буде війни. Нехай у нашому рідному місті ніколи більше не буде війни. Україна переможе. Тримаємося, маріупольці", - йдеться у повідомленні.