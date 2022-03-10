СБУ збирає докази про воєнні злочини Росії для Гаазького трибуналу: перелік номерів та месенджерів

СБУ збирає факти про воєнні злочини РФ для Гааги: діють чат-бот, "гарячі" лінії, меседжери та пошта

Служба безпеки розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу відомства.

Відтепер до чат-бота у Telegram додалися також "гарячі" телефонні лінії, електронна пошта та інші меседжери.

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Таким чином, повідомляти про воєнні злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна:

▪️на офіційний чат-бот @russian_war_tribunal_bot

▪️на електронну пошту [email protected]

▪️за телефонами цілодобової гарячої лінії:

Київстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Водафон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

На підтвердження фактів варто додавати фото- та відеоматеріали з першоджерела з зазначенням дати, місця та часу події.

УВАГА! Матеріали з відкритих і загальнодоступних ресурсів (ЗМІ, соцмереж, месенджерів тощо) не надсилати!

Україна використає зібрані та систематизовані матеріали в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Ми зробимо це, щоб притягнути керівництво РФ до відповідальності за розв’язану війну! І воєнні злочини не мають терміну давності!