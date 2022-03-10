Ворог спробував атакувати і зазнав втрат на Луганщині, щонайменше десятьох окупантів ліквідовано, - Держприкордонслужба

На Луганщині зведений загін прикордонників і бійців ЗСУ стримав атаку ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби

Як зазначається, піхота противника отримала впевнений опір та втратила щонайменше десятьох осіб.

"Двоє чоловіків з ворожих рядів здалися в полон. Вони назвалися жителями тимчасово окупованої території України, яких примусово мобілізували. Прикордонники разом з іншими силами безпеки продовжують стримувати просування ворога на українську землю". - йдеться у повідомленні.

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