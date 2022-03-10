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Ворог спробував атакувати і зазнав втрат на Луганщині, щонайменше десятьох окупантів ліквідовано, - Держприкордонслужба

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Ворог спробував атакувати і зазнав втрат на Луганщині, щонайменше десятьох окупантів ліквідовано, - Держприкордонслужба
На Луганщині зведений загін прикордонників і бійців ЗСУ стримав атаку ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби 

Як зазначається, піхота противника отримала впевнений опір та втратила щонайменше десятьох осіб.

"Двоє чоловіків з ворожих рядів здалися в полон. Вони назвалися жителями тимчасово окупованої території України, яких примусово мобілізували. Прикордонники разом з іншими силами безпеки продовжують стримувати просування ворога на українську землю". - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ВЕЛИЧЕЗНА ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА..
  • Garry Grant
    Дамбаз кормит...землю Украины своими тушками.
  • Ірландія
    Чарівна українська земля , кожен москаль який вступив на нашу землю - перетворюється на «хорошого руського
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