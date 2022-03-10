Один з гігантів Волл-Стріт Goldman Sachs виходить з Росії
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
"Goldman Sachs згортає свій бізнес у Росії у відповідності з нормативними та ліцензійними вимогами", – заявляє Goldman. "Ми зосереджені на підтримці наших клієнтів по всьому світу в управлінні або закритті вже існуючих зобов’язань на ринку ".
Протягом останніх років інвестиційний банк зберігав свою присутність в Росії, хоча країна не становить значної частини її глобального бізнесу. На кінець 2021 року кредитний ризик компанії в Росії становив 650 мільйонів доларів.
У процесі виходу з Росії банк все ще торгуватиме корпоративними бондами, прив’язаними до країни, але не робитиме ставки щодо їхніх котирувань.
Хоча Goldman є першою фірмою з Волл-стріт, яка оголосила про відхід, Citigroup Inc. раніше заявила, що переглядає свою діяльність в РФ. Нью-йоркська компанія має найбільшу присутність в Росії серед усіх банків США.