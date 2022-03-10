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Фонд Бутусова збирає кошти на допомогу фронту

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Фонд Бутусова збирає кошти на допомогу фронту
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поновив роботу свого благодійного фонду. Організація купуватиме транспорт, безпілотники, засоби оптичної розвідки та медикаменти.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я відкрив свій фонд у 2014-му, коли війна тільки почалась, і тоді потрібно було мобілізувати усі сили. І зараз поновлюю роботу фонду. Пріоритетами роботи бачу закупівлю автотранспорту, який потрібен фронту, безпілотників, засобів оптичноі розвідки, засобів забезпечення порятунку життя", - написав він.

Бутусов повідомив, що виїжджає на фронт із Дніпра, де самовіддано працює влада та координаційний штаб волонтерів.

"Тут іде мобілізація, тут є головне - фантастично вмотивовані неймовірні люди, які стали на захист нашого спільного майбутнього. Але з речей поки що не вистачає фактично всього, бо потреби великі. Я розумію, що треба зараз робити все можливе у цей вирішальний момент, кожен може допомогти, кожна допомога важлива. Тому для допомоги саме на сході України вважаю за необхідне зосередити зусилля фонду", - зазначив журналіст.

Допомогти фонду можна за такими реквізитами.

Юрій Бутусов

PayPal [email protected]

USD

Bank account in Ukraine: SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

UA103052990262056400929795346

Bank Account number: 5168745018743903

Currency: USD

Recepient Name: BUTUSOV JURIJ

Recepient Address: please message me

UAH

Бутусов Юрій Євгенович

IBAN

UA033052990262036400929794532

ЄДРПОУ 2792710677

по номеру картки Приватбанк 5168745018737095

Фонд

USD

Назва підприємства/company Name

ФОНД ЗНБ БО

IBAN Code

UA913052990000026006046807167

Назва банку/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Банк-кореспондент/Correspondent bank

JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Гривня

Найменування організації: БО ФОНД ЗНБ

Код отримувача: 39263480

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA973052990000026002026805310

Євро

Реквізити підприємства/Company details

Назва підприємства/company Name

ФОНД ЗНБ БО

IBAN Code

UA173052990000026002046804755

Назва банку/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address

UA 02140 м Київ вул Крушельницької б.3А кв.5

Банки кореспонденти/Correspondent banks

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank

400886700401

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank

COBADEFF

Банк-кореспондент/Correspondent bank

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank

6231605145

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank

CHASDEFX

Банк-кореспондент/Correspondent bank

J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

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Топ коментарі

  • Xenia
    Не давай.
    Нормальні люди дадуть.
    Він собі в кишеню точно не покладе.
  • Vladimir T fd7dc273
    Уже отправил. Верю.
  • GoodWin
    єто провокатор кацапский
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