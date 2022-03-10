Фонд Бутусова збирає кошти на допомогу фронту
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я відкрив свій фонд у 2014-му, коли війна тільки почалась, і тоді потрібно було мобілізувати усі сили. І зараз поновлюю роботу фонду. Пріоритетами роботи бачу закупівлю автотранспорту, який потрібен фронту, безпілотників, засобів оптичноі розвідки, засобів забезпечення порятунку життя", - написав він.
Бутусов повідомив, що виїжджає на фронт із Дніпра, де самовіддано працює влада та координаційний штаб волонтерів.
"Тут іде мобілізація, тут є головне - фантастично вмотивовані неймовірні люди, які стали на захист нашого спільного майбутнього. Але з речей поки що не вистачає фактично всього, бо потреби великі. Я розумію, що треба зараз робити все можливе у цей вирішальний момент, кожен може допомогти, кожна допомога важлива. Тому для допомоги саме на сході України вважаю за необхідне зосередити зусилля фонду", - зазначив журналіст.
Допомогти фонду можна за такими реквізитами.
Юрій Бутусов
PayPal [email protected]
USD
Bank account in Ukraine: SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
UA103052990262056400929795346
Bank Account number: 5168745018743903
Currency: USD
Recepient Name: BUTUSOV JURIJ
Recepient Address: please message me
UAH
Бутусов Юрій Євгенович
IBAN
UA033052990262036400929794532
ЄДРПОУ 2792710677
по номеру картки Приватбанк 5168745018737095
Фонд
USD
Назва підприємства/company Name
ФОНД ЗНБ БО
IBAN Code
UA913052990000026006046807167
Назва банку/Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X
Банк-кореспондент/Correspondent bank
JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Гривня
Найменування організації: БО ФОНД ЗНБ
Код отримувача: 39263480
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA973052990000026002026805310
Євро
Реквізити підприємства/Company details
Назва підприємства/company Name
ФОНД ЗНБ БО
IBAN Code
UA173052990000026002046804755
Назва банку/Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X
Адреса підприємства/Company address
UA 02140 м Київ вул Крушельницької б.3А кв.5
Банки кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank
400886700401
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank
COBADEFF
Банк-кореспондент/Correspondent bank
Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank
6231605145
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank
CHASDEFX
Банк-кореспондент/Correspondent bank
J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY