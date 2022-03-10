Під час евакуації з Ізюму тривали обстріли. Російська сторона не дотрималася умов "зеленого коридору", - глава ОДА Синєгубов

Під час евакуації жителів Ізюма тривали обстріли. Російська сторона не дотрималася умов "зеленого коридору" і продовжила атаку на мирне населення.

Про це повідомив в телеграм-каналі глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попри це виїхали 44 автобуси, вдалося евакуювати більше 1600 людей. Також доставили гуманітарний вантаж із Харкова.

"Частина людей за бажанням залишилися в Ізюмському районі, але в більш безпечних місцях. Інших - доправили до сусідньої області. Усім евакуйованим надали тимчасові місця перебування", - зауважив він

"Дякую місцевій владі, волонтерам, Теробороні, небайдужими жителям, водіям, які ризикували життями та під обстрілами організовували та евакуйовували людей! Російський окупант постійними атаками з повітря чинить в тому числі і психологічний тиск на мирне населення, але ми не здаємося! Будемо робити все можливе, щоб продовжити евакуацію вже найближчим часом", - резюмував Синєгубов.

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