Новини • Війна

Маріуполь - це хроніка геноциду. Місто взяли у заручники і шантажують стражданнями мирного населення, - Бутусов. ФОТО

27 96139
Росіяни не випускають цивільних з Маріуполя, щоб посилити страждання та нацькувати на захисників міста, і для того, щоб люди швидше спожили усі запаси харчів та інших ресурсів у місті.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"9 днів блокади Маріуполя. Росіяни не випускають цивільних з міста, щоб посилити страждання та нацькувати на захисників міста, і для того, щоб люди швидше спожили усі запаси харчів та інших ресурсів у місті. При тому російська артилерія та авіація ведуть ураганні обстріли та бомбардують житлові квартали. Сьогодні ці фото вбитих просто на вулиці жителів Маріуполя виклав священник Православної церкви України Сергій Горобцов. Десятки людей ховають за день у траншеях, але знаходять не всіх, бо через щільні обстріли не усі знищені будинки є можливість оглянути та розібрати. Маріуполь - це хроніка геноциду. Місто взяли у заручники і шантажують захисників стражданнями мирного населення. Смерть на вулицях та у оселях тут стала буденністю", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масові поховання вбитих російськими бомбами жителів Маріуполя в траншеях. ВIДЕО

Маріуполь - це хроніка геноциду. Місто взяли у заручники і шантажують стражданнями мирного населення, - Бутусов 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Они хотят вьіставить историю так, будто "зльіе биндерьі скорее убьют женщин и детей, чам отдадут город." Внутри страньі прокатит на ура, причем троекратное. А то, что весь мир понимает, что они устроили блокаду - ну, а что, остального мира для них все равно больше нет.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
  • сатаниэль лорд
    типа блокады ленинграда -таж самая методичка
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини