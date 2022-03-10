Маріуполь - це хроніка геноциду. Місто взяли у заручники і шантажують стражданнями мирного населення, - Бутусов. ФОТО

Росіяни не випускають цивільних з Маріуполя, щоб посилити страждання та нацькувати на захисників міста, і для того, щоб люди швидше спожили усі запаси харчів та інших ресурсів у місті.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"9 днів блокади Маріуполя. Росіяни не випускають цивільних з міста, щоб посилити страждання та нацькувати на захисників міста, і для того, щоб люди швидше спожили усі запаси харчів та інших ресурсів у місті. При тому російська артилерія та авіація ведуть ураганні обстріли та бомбардують житлові квартали. Сьогодні ці фото вбитих просто на вулиці жителів Маріуполя виклав священник Православної церкви України Сергій Горобцов. Десятки людей ховають за день у траншеях, але знаходять не всіх, бо через щільні обстріли не усі знищені будинки є можливість оглянути та розібрати. Маріуполь - це хроніка геноциду. Місто взяли у заручники і шантажують захисників стражданнями мирного населення. Смерть на вулицях та у оселях тут стала буденністю", - розповів він.

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