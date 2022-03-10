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Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії, - Резніков

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Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії, - Резніков
Резніков радить російським солдатам здаватися в полон, доки не пізно.

Про це повідомив сьогодні на своїй сторінці в фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Доброго вечора, ми з України. Керівництво країни на чолі з Президентом, члени уряду – всі працюють, усі на своїх місцях. Як би це не було прикро для Росії!", - зауважив Резніков.

Він також наполегливо радить кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем або здатися в український полон, поки не пізно.

"Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії. Тримаймо стрій!", - додав міністр оборони. 

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Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії, - Резніков 01

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Кацапский ******** доживает последние денёчки а путин-***** это Гитлер в апреле 45го ...
  • Ан Мур
    Тролить. І правильно робить. Хоча війна скоро не закінчиться...
  • владимир моя 2f4b1fe8
    крым ,вернуть, днр и лнр вернуть,
    сто километровая безжизненная зона на территории раши, возле границы украины,
    полное 300% возмещение всех убытков,
    всех наших преступников выдача украине!
    судить всех военных преступников рф в гааге!
    на 50 лет поставка всех энергоресурсов, и углеводоров бесплатно!
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