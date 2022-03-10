Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії, - Резніков
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Резніков радить російським солдатам здаватися в полон, доки не пізно.
Про це повідомив сьогодні на своїй сторінці в фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
Доброго вечора, ми з України. Керівництво країни на чолі з Президентом, члени уряду – всі працюють, усі на своїх місцях. Як би це не було прикро для Росії!", - зауважив Резніков.
Він також наполегливо радить кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем або здатися в український полон, поки не пізно.
"Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії. Тримаймо стрій!", - додав міністр оборони.