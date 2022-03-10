Бійці 30-ї бригади збирають кошти на придбання пікапу для посилення маневреності мінометної батареї. Оновлено: ЗБІР ЗАКРИТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку повідомив командир відділення в мінометній батареї Олександр Осипенко. Звіти про збір він публікуватиме також у Фейсбуку.
Три з половиною місяці тому в Осипенка закінчився контракт із ЗСУ, і як тільки з'явилась потреба, він повернувся у військо - 24 лютого, ще до оголошення загальної мобілізації.
Станом на вчора за одну добу вдалося зібрати 135 936 грн.
"Мені дуже приємно, що стільки людей долучилося, відчувається наша єдність та прагнення до якнайшвидшої перемоги.
Дякую всім друзі, рухаємося далі, іще залишилося трошки більше половини - 164 064 грн, я певен, що вдасться зібрати всю суму (300 000) та придбати пікап.
Це буде означати збільшення мобільності мінометного відділення, зменшення часу для розгортання та виконання бойового завдання по знищенню ворога", - написав він.
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