Окупанти можуть підірвати склади аміаку на Харківщині, щоб звинуватити ЗСУ, - СБУ
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Росія вже намагається запускати різноманітні фейки про обстріл Маріуполя. Мовляв, пологовий будинок давно не працював, там була база військових, а фото і відео руйнувань взагалі постановочні.
Вигадати таке може тільки збочена фантазія. Як і інші фейки про секретні тюрми в Україні, біологічну зброю, хімічні атаки та навіть бойових кажанів (мабуть, теж "бандерівців і нацистів"?), про яких офіційно говорить російське міноборони", - йдеться у повідомленні.
Держава-терорист продукує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну, підкреслюють в СБУ.
"Наприклад, російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому ЗСУ. За нашими даними, проробляються варіанти вчинення й інших провокацій", - зазначають в спецслужбі.