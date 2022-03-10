Зеленський виступить перед Кнесетом Ізраїлю: дату обговорюють, - журналіст
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Спікер ізраїльського парламенту Міккі Леві спільно з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком домовилися про виступ президента Володимира Зеленського перед законодавцями Ізраїлю.
Про це розповів Amichai Stein - кореспондент kan.org.il, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Зеленський виступить у Кнесеті зі зверненням на тему воєнної агресії Росії.
За словами журналіста, спікер Кнесету та український дипломат домовляються про дату виступу Зеленського перед парламентом Ізраїлю.