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Зеленський виступить перед Кнесетом Ізраїлю: дату обговорюють, - журналіст

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Зеленський виступить перед Кнесетом Ізраїлю: дату обговорюють, - журналіст
Спікер ізраїльського парламенту Міккі Леві спільно з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком домовилися про виступ президента Володимира Зеленського перед законодавцями Ізраїлю.

Про це розповів Amichai Stein - кореспондент kan.org.il, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Зеленський виступить у Кнесеті зі зверненням на тему воєнної агресії Росії.

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За словами журналіста, спікер Кнесету та український дипломат домовляються про дату виступу Зеленського перед парламентом Ізраїлю.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Треба розповідати про всіх жертв, більшість з яких українці. Треба говорити про геноцид.
  • Слава Свид
    про Бабин Яр им расскажешь
  • буков
    Можу передати мішочок бісеру.
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