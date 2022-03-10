Більшість парафіян УПЦ МП підтримує ідею розірвання зв'язків із РПЦ, - опитування "Рейтинг"
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63% українців підтримують ідею розірвання зв'язків Української православної церкви Московського патріархату із Російською православною церквою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать опубліковані 10 березня результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Не підтримує цієї ідеї 10% опитаних. 18% респондентів сказали, що їм байдуже. Ще 9% громадян не змогли відповісти.
Як зазначають соціологи, ідею розірвання зв'язків із РПЦ підтримує і більшість парафіян УПЦ МП – 52%. Проти виступають 13%, байдуже до цього ставляться 24%.
Опитування проводили 8–9 березня серед громадян віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 1200 респондентів за допомогою телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше ніж 2,8%.