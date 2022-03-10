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Більшість парафіян УПЦ МП підтримує ідею розірвання зв'язків із РПЦ, - опитування "Рейтинг"

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Більшість парафіян УПЦ МП підтримує ідею розірвання зв'язків із РПЦ, - опитування "Рейтинг"
63% українців підтримують ідею розірвання зв'язків Української православної церкви Московського патріархату із Російською православною церквою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать опубліковані 10 березня результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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Не підтримує цієї ідеї 10% опитаних. 18% респондентів сказали, що їм байдуже. Ще 9% громадян не змогли відповісти.

Як зазначають соціологи, ідею розірвання зв'язків із РПЦ підтримує і більшість парафіян УПЦ МП – 52%. Проти виступають 13%, байдуже до цього ставляться 24%.

Опитування проводили 8–9 березня серед громадян віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 1200 респондентів за допомогою телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше ніж 2,8%.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Треба не лише розривати стосунки з рашкою. А всі ті церкви доєднувати до ПЦУ.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    У РПЦ СВ'ЯТОСТІ СТІЛЬКИ-СКІЛЬКИ У ШЛЬОНДРИ ЦНОТИ...
  • Anatoliy A 006b9dda
    Не не не--за кацапским кораблем
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