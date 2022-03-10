Більшість парафіян УПЦ МП підтримує ідею розірвання зв'язків із РПЦ, - опитування "Рейтинг"

63% українців підтримують ідею розірвання зв'язків Української православної церкви Московського патріархату із Російською православною церквою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать опубліковані 10 березня результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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Не підтримує цієї ідеї 10% опитаних. 18% респондентів сказали, що їм байдуже. Ще 9% громадян не змогли відповісти.



Як зазначають соціологи, ідею розірвання зв'язків із РПЦ підтримує і більшість парафіян УПЦ МП – 52%. Проти виступають 13%, байдуже до цього ставляться 24%.



Опитування проводили 8–9 березня серед громадян віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 1200 респондентів за допомогою телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше ніж 2,8%.

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