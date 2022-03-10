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Українські банки працюють стабільно, - голова НБУ Шевченко

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Українські банки працюють стабільно, - голова НБУ Шевченко
Система електронних платежів обслуговується безперебійно. Крім зон активних бойових дій, відділення банків працюють, а банкомати поповнюються готівковою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю голови НБУ Кирила Шевченка BBC.

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"Можу з гордістю сказати, що українська банківська система залишається стабільною та ліквідною навіть за умов воєнного стану. Національний банк України робить усе від нього залежне, щоб підтримати Україну, її захисників та населення, яке постраждало від російської агресії", – наголосив голова НБУ.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Здається поки тримаються, але 2 тижні, це показник, відчуваю стриманий оптимізм.
  • Юрій Ан
    Ну, приват решил вопрос расчетов своими карточками за границей, а остальные не чешутся.
    Райфайзен перестал обслуживать банкоматы даже в Тернопольской области, а работает в параше.
    Не пора ли лишить его лицензии?
  • ром17
    100км на південь від Києва не працюють термінали і банкомати. Не схоже на працюючу банківську систему
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