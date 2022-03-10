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Порошенко закликав лідерів Європейської народної партії ізолювати Путіна і наголосив на повній підтримці Президента Зеленського. ВIДЕО

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Петро Порошенко під час виступу на Саміті Європейської народної партії закликав партнерів з Євросоюзу зробити все, щоб зупинити божевілля Путіна і війну проти України. Він наголосив – санкції проти агресора мають бути по-справжньому пекельними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт партії "Європейська солідарність".

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"Поки що пекло тут, в Україні, а не в Росії. Щодня мають бути нові санкції! Кожен день напівзаходів і вагань призводить до десятків втрачених життів українців. Відрізати всі російські та білоруські банки від SWIFT, заборонити імпорт енергоресурсів до ЄС. Припиніть щодня посилати півмільярда євро в Росію", – закликав Порошенко.

П’ятий Президент розповів про жахливі обстріли цивільної інфраструктури, зокрема пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Правильно. Кожний кацап має відчути ПЕКЛО за те що їхній колективний кабаєв вчинив з українцями.
  • Red_Sky_On
    Вчинок патріота!
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Порох молодець! Підтримую, ніодного слова протів Зеленського.
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