Прискореної процедури вступу в ЄС для України не існує, - прем’єр Нідерландів Рютте
Про це Рютте заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Версалі в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Рютте сказав, що Нідерланди стали однією із країн, яка першою вийшла з військовою підтримкою України, та однією з перших, хто виступив за потужний санкційний пакет проти Росії. Утім, щодо можливості прискореного вступу України в ЄС Рютте не бачить перспектив.
"Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що Нідерланди і Україна стоять пліч-о-пліч, але немає такої речі, як прискорений вступ. Його не існує", - заявив нідерландський прем’єр.
Рютте сказав, що всі країни Західної Європи, з якими він розмовляє, кажуть, що не варто намагатися запровадити прискорену процедуру чи прискорений процес приєднання. "Але питання про те, за чи проти членства України, наразі не стоїть", - сказав він.