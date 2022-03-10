Ізраїль продовжить зусилля, щоб перевести Україну і РФ "з поля бою за стіл переговорів", - прем'єр Беннет

В уряді Ізраїлю заявили, що будуть прикладати зусилля, щоб перевести Україну і РФ "з поля бою за стіл переговорів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я говорив сьогодні з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем про ситуацію між Росією і Україною, а також про зусилля з надання гуманітарної допомоги громадянам України. Ми домовилися підтримувати зв'язок. Ізраїль продовжить діяти, щоб запобігти кровопролиттю і перевести сторони з поля бою за стіл переговорів", - повідомив у Twitter прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.

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