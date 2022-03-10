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Burger King припинив підтримку російської мережі

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Burger King припинив підтримку російської мережі
Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King призупинила підтримку мережі у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.

Burger King призупинив будь-яку корпоративну підтримку російського ринку, включаючи операції, маркетинг і ланцюг поставок, а також не буде затверджувати рішення про інвестиції та розширення в РФ.

Раніше компанія зобов’язалася перенаправляти будь-який прибуток від франчайзингових операцій на гуманітарну допомогу українським біженцям.

У Росії в компанії немає своїх ресторанів, майстер-франчайзі Burger King на російському ринку є ТОВ "Бургер Рус".

У РФ мережа Burger King поєднує 800 підприємств швидкого обслуговування.

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Топ коментарі

  • vadyan
    Блины с лопаты им!
  • хрен
    бургер кінг не навчився робити бліни на лопаті і бояру
  • Dudash Laci
    Ну і што!!!! Сосиска в тесте и сарделька в теще наше фсйьо!!!
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