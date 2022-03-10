ЄС не може почати процедуру вступу з країною у стані війни, - Макрон
Про це Макрон заявив перед початком саміту лідерів в четвер ЄС у Версалі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з країною, яка перебуває у стані війни? Я так не думаю", - сказав Емманюель Макрон.
Проте він сказав, що хоче надіслати "сильний сигнал" Україні, Молдові та Грузії, які нещодавно подали заявки на членство.
За інформацією ЗМІ, лідери ЄС на неформальному саміті збираються пообіцяти підтримку Україні, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС, заявляючи, що такої прискореної процедури вступу не існує.
Тим часом президент Володимир Зеленський заявив у четвер, що Україна чекає на конкретний сигнал від лідерів ЄС. Він додав, що Україна готова працювати з тими державами ЄС, які наразі скептичні щодо інтеграції України.