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Сі Цзіньпін "незадоволений" вторгненням Росії в Україну, - директор ЦРУ Бернс

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Сі Цзіньпін "незадоволений" вторгненням Росії в Україну, - директор ЦРУ Бернс
Голову Китайської народної респубілки Сі Цзіньпіна "занепокоїло" вторгнення Росії в Україну частково тому, що "його власна розвідка, схоже, не повідомила йому, що має статися".

Про це заявив директор ЦРУ Білл Бернс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Керівництво Китаю також занепокоєне "репутаційною шкодою, яку зазнає Китай через асоціацію з потворністю російської агресії в Україні" та "економічними наслідками в той час, коли темпи зростання в Китаї найнижчі за 30 років".

"Сі, ймовірно, трохи стурбований, спостерігаючи за тим, як президент Путін зближував американців і європейців, зміцнював Трансатлантичний альянс способами, які було б трохи важко уявити до того, як почалося вторгнення", - сказав Бернс.

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Топ коментарі

  • Муад Дибб
    Китаеза уже замазан украинской кровью. И у меня есть огромные сомнения, что он тоже стремится к тому концу, к которому ведет весь Мир ботоксная падаль в бункере. Поэтому пока не поздно - Китай! начинай уже сворачивать в трубочку своего припадочного ублюдка в кремле.
  • Robert Bodnar
    Сі Цзіньпін:
    -- Я нічого не знав, мені сказали "будуть учєнія"..
  • Мобильный крематорий
    Присрал Си, что его союзник оказался не так могуч, как пел в уши. Приходится переобуваться. Да и шанс появился отжать свое быстрее, чем предполагалось.
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