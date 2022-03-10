Як уникнути переохолодження в умовах війни, - поради ДСНС. ІНФОГРАФІКА
Про це у Telegram повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Найпоширенішою причиною переохолодження є довготривалий вплив низьких температур, а найвразливішою групою є зневоднені або фізично виснажені люди.
Основні симптоми переохолодження наступні:
Сонливість
Озноб
Зниження фізичної активності
Втрата свідомості
Нечітка мова
Відсутність координації
Слабкий пульс
Повільне поверхневе дихання
Сплутаність свідомості
Яскраво-червона або синя холодна шкіра.
При переохолодженні не варто намагатись швидко зігрітись: розтирати руки та ноги, а також не можна вживати алкоголь та тютюн. Водночас варто споживати теплу рідину, одягатись декількома шарами та грітися ковдрами.
Щоб уникнути переохолодження, рятувальники радять уникати протягів, робити прості фізичні вправи руками й ногами, переодягатися, якщо одяг вологий, знаходячись в укритті, розміщати під собою подушки та каремати.