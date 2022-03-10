Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Комунальники прибрали снаряди після російських обстрілів у Миколаєві. ФОТО

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У Миколаєві співробітники ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" ліквідовують наслідки обстрілу з боку російських окупантів. Показали наслідки "визволення та денацифікації" на території дитячого садочка й житлового сектору у Соляні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

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"Працівники ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" продовжують надавати посильну допомогу задля зупинення навали російських фашистів у Миколаєві та ліквідації наслідків їхніх обстрілів. Спільно з працівниками ДСНС у Миколаївській області здійснюється прибирання снарядів після обстрілів",- пише пресслужба.

Комунальники прибрали снаряди після російських обстрілів у Миколаєві 01

Топ коментарі

  • Rino Onix
    Покажіть російським матерям, чиї сини вбивають наших дітей...

    Покажіть захаровій, яка цинічно бреше про Маріупольський пологовий будинок...

    Покажіть лаврову, який так само бреше про те, що на Україну не напали...

    Покажіть усьому Світу - з ким воює російська чума!

    Горіти вам у пеклі, покидьки. І вам, і усім наступним поколінням. Кров наших дітей на ваших руках!

    t.me/dsns_telegram/4602
  • Red_Sky_On
    ... на території дитячого садочка....))) ******* денацифікували.....
  • Олександр Дніпро
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