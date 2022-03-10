Комунальники прибрали снаряди після російських обстрілів у Миколаєві. ФОТО

У Миколаєві співробітники ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" ліквідовують наслідки обстрілу з боку російських окупантів. Показали наслідки "визволення та денацифікації" на території дитячого садочка й житлового сектору у Соляні.