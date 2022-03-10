Збитки України від руйнувань через вторгнення РФ сягнули $100 млрд, - радник президента Устенко
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Збитки України від руйнувань через повномасштабну війну Росії становлять щонайменше $100 млрд, війна призвела до повного зупинення половини українських підприємств, повідомив радник президента України Олег Устенко.
"Нині близько 50% нашого бізнесу не працює. Інші підприємства працюють на межі своїх можливостей", - сказав Устенко під час онлайн-дискусії, організованої Peterson Institute for International Economics, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна..
За попередніми підрахунками, вартість руйнувань, зокрема інфраструктури, лікарень, житлових будинків, сягнула $100 млрд, але це приблизна оцінка, уточнив він.
За словами Устенка, заморожені в різних країнах російські активи, включно з резервами російського центробанку, мають бути спрямовані на фінансування відновлення цих руйнувань в Україні.
Радник президента України також зазначив, що прораховується можливість використати для цього заарештовані активи російських олігархів.