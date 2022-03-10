Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Збитки України від руйнувань через вторгнення РФ сягнули $100 млрд, - радник президента Устенко

3 51838
Збитки України від руйнувань через повномасштабну війну Росії становлять щонайменше $100 млрд, війна призвела до повного зупинення половини українських підприємств, повідомив радник президента України Олег Устенко.

"Нині близько 50% нашого бізнесу не працює. Інші підприємства працюють на межі своїх можливостей", - сказав Устенко під час онлайн-дискусії, організованої Peterson Institute for International Economics, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна..

За попередніми підрахунками, вартість руйнувань, зокрема інфраструктури, лікарень, житлових будинків, сягнула $100 млрд, але це приблизна оцінка, уточнив він.

За словами Устенка, заморожені в різних країнах російські активи, включно з резервами російського центробанку, мають бути спрямовані на фінансування відновлення цих руйнувань в Україні.

Радник президента України також зазначив, що прораховується можливість використати для цього заарештовані активи російських олігархів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник президента Устенко про курс гривні: "Ми перебуваємо в зоні комфорту - у нас понад $30 млрд золотовалютних резервів"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    было бы за что строить - а восстановить можно все кроме человеческой жизни
  • Андрей Андреев 7a92f970
    Походу весь золотой запас паРаши станет Украинским + все движимое и недвижимое имущество за пределами путинабада.
  • Павел Северин bc9b18a5
    От тільки не треба ******* й розводити панікерство! Харків є й буде нашим. Виходжу спокійно на вулицю майже кожен день, їжа та товари першої необхідності в магазинах є.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини