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В оточенні глави Харківської ОВА Синєгубова може бути російський шпигун, - Геращенко

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В оточенні глави Харківської ОВА Синєгубова може бути російський шпигун, - Геращенко
Радник глави МВС Антон Геращенко не виключає, що в оточенні голови Харківської облдержадміністрації Олега Синєгубова є російський шпигун.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я також не виключаю, що в оточенні губернатора Синєгубова є шпигун, який наводив ракету. Ви пам'ятаєте, що о 8-й ранку був вибух Харківської обласної адміністрації, тож нарада мала відбутися через 15 хвилин. І там могло б накрити всіх керівників, військових і поліцейських, і прикордонників та інших", - сказав він.

Геращенко додав, що наступного ж дня, коли нарада була в управлінні поліції, ракета знову прилетіла вже під час наради.

"Пощастило, що перша ракета не влучила в будівлю. Встигли буквально за кілька хвилин до прильоту другої ракети піти у бомбосховища, у підвал. Інакше всі загинули б" - зазначи радник глави МВС.

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Топ коментарі

  • Dorian Gray e44930c7
    А може для початку б зловили, а потім новину робили?
  • Дмитро Піталов
    И нахера об этом сообщать? Тихо нашли и тихо прирезали!
  • Ksenia VB
    Шпигуни є скрізь.
    Кацапи завжди діють підло.
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