Туреччина й надалі хоче бути посередником між Україною та РФ, - Ердоган - Байдену

Туреччині важливо підтримувати діалог з Україною та Росією, а сьогоднішню тристоронню зустріч в Анталії можна розцінювати як перемогу дипломатії, оскільки міністри закордонних справ України та Росії мали можливість поспілкуватися. Про це йшлося під час телефонної розмови президентів США та Туреччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, таку заяву опублікував директорат з управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

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"Туреччина продовжує зусилля для досягнення політичного вирішення між Росією та Україною, для країни важливо мати можливість розмовляти з обома сторонами і бути посередником для пошуку рішення у разі поглиблення кризи", - сказав Ердоган.

Щодо тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ, яка сьогодні відбувалася в Анталії, президент Туреччини наголосив, що організація та проведення зустрічі вже сама по собі є "дипломатичною перемогою", оскільки міністри мали змогу прямої комунікації.

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Порушуючи питання закупівлі Туреччиною 40 нових літаків у США та модернізацію існуючих F-16, він висловив сподівання на швидку реалізацію та скасування санкцій.

"Настав час скасувати всі несправедливі санкції проти Туреччини у сфері оборонної промисловості", - передають слова президента Туреччини.