Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що швейцарські компанії припинять працювати в Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав Шмигаль у Twitter.

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"У розмові з президентом Ігнаціо Кассісом подякував Швейцарії за безпрецедентну підтримку у стримуванні Росії. Одночасно, деякі швейцарські компанії продовжують працювати в Росії, фінансуючи злочинні дії окупанта. Розраховуємо на повну підтримку України у цьому питанні"