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Захід має запровадити санкції проти енергоресурсів, кораблів та всіх банків РФ, - Зеленський

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Захід має запровадити санкції проти енергоресурсів, кораблів та всіх банків РФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне для Заходу запровадити санкції проти російських енергоресурсів, закрити порти для російських кораблів та повністю відключити російські банки від системи SWIFT.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Die Zeit, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про санкції, то насамперед нафта, нафтопродукти і газ. Порти світу мають бути закриті для російських кораблів. Вантажні компанії повинні зупинити відправлення та прийом вантажів з Росії та до Росії. Не повинно бути винятків для російських банків у відключенні від SWIFT", - наголосив президент.

За словами Зеленського, якщо не зробити це зараз, то потім доведеться робити ще більше щоб врятувати від російського вторгнення ще країни Балтії, Молдову, Грузію та інші країни-сусіди Росії.

"Також дуже важливо, щоб західні країни, нарешті, визначилися з тим, як створити гуманітарну безпольотну зону над Україною", - додав він.

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Топ коментарі

  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    Що с того що всі російські банки відключать,коли там працює Райфайзен
    та через нього всі гроші проводять
  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Зеля, конечно, фрукт ещё тот со своими ошибками, но он, надеюсь, не такой лицемер, как большинство западных политиков. Именно он и украинский народ с армией сейчас защищают эти, так называемые, западные ценности.
  • Микола Мазуренко 7ef4c839
    ТРЕБА ВІДМОВИТИСЯ І НАМ ВІД рАЙФАЗЕНБАНКУ
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