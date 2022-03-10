Новини

Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала

10 3168
Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала
Президент України Володимир Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на президентський указ №125/2022.

Читайте також: Зеленський присвоїв Залужному звання генерала-головнокомандувача

Так, згідно з указом, військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Владиславу Ліщинському – начальнику штабу – заступнику командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України, а також полковнику Олегу Нечаєву – заступнику командувача Сил Спеціальних операцій ЗСУ.

Як повідомлялося, 24 лютого президент російської федерації володимир путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Читайте також: Зеленський присвоїв генеральські звання 5 офіцерам ЗСУ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини