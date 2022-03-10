Президент України Володимир Зеленський присвоїв двом полковникам звання бригадного генерала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на президентський указ №125/2022.

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Так, згідно з указом, військове звання бригадного генерала присвоєно полковнику Владиславу Ліщинському – начальнику штабу – заступнику командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України, а також полковнику Олегу Нечаєву – заступнику командувача Сил Спеціальних операцій ЗСУ.

Як повідомлялося, 24 лютого президент російської федерації володимир путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

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