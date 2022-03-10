Данілов про напад РФ: "Ми не очікували, що вони підуть по всіх фронтах. Це була несподіванка"
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Влада України знала, що Росія нападе і почала готуватися ще в листопаді 2021 року.
Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Однак, за його словами, на Банковій не очікували, що в агресію буде залучений і режим Лукашенка.
"Такого удару в спину ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть по всіх фронтах. Це була несподіванка", - заявив Данілов.
За словами секретаря РНБО, влада розуміла, що вторгнення відбудеться, проте не оголошувала про це.
"Тому що це була одна з тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос", - вважає Данілов.