Данілов про напад РФ: "Ми не очікували, що вони підуть по всіх фронтах. Це була несподіванка"

Влада України знала, що Росія нападе і почала готуватися ще в листопаді 2021 року.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Однак, за його словами, на Банковій не очікували, що в агресію буде залучений і режим Лукашенка.

"Такого удару в спину ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть по всіх фронтах. Це була несподіванка", - заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, влада розуміла, що вторгнення відбудеться, проте не оголошувала про це.

"Тому що це була одна з тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос", - вважає Данілов.

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