Російські окупанти вбили більше цивільних, ніж загинуло військових з усіх структур оборони, - Резніков

Російські окупанти не здатні воювати з українською армією, гвардією, теробороною, тому атакують найбільш незахищених.

Про це у відеозверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну. Вони поводяться як злочинці і боягузи. Вони вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей. Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі. Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує", - наголосив він.

За словами Резнікова, війська РФ не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених.

"Ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини! Списки учасників інтервенції та їх пособників у нас є і вони будуть надані всім відповідним інституціям. Ніхто не залишиться безкарним за всі жахи і зло, що вони принесли Україні і світові", - зазначив міністр.

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