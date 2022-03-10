Ніхто не забиратиме непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що військовозобов’язаних непідготовлених громадян не будуть забирати до армії і відправляти на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.

"Хочу звернутися до усіх військовозобов’язаних українців. В державі оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Командування Збройних Сил просить вас не втрачати контакт. Будьте на зв‘язку, не губіться. Ви потрібні країні! Якщо ви переїхали з родинами до інших регіонів, повідомте місцевий центр комплектування та соціальної підтримки.

Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт. У цьому немає жодного сенсу. Навпаки. Наша армія зупиняє більш чисельного ворога, тому що вона вмотивована, краще навчена і озброєна. Ми не переможемо Росію кількістю. Ми здолаємо її якістю.

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До бойових підрозділів будуть відправлятися ті, хто має відповідні навички, зброю та оснащення. Просто будьте на контакті з центром комплектування по місцю фактичного проживання. Це потрібно не тільки для оборони, а загалом для країни та економіки. Щоб ми розуміли усі можливості і могли планувати", - сказав очільник Міноборони.