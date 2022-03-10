Поблизу аеродрому Лунінци в Білорусі, звідки окупанти вилітають бомбити Україну, розбився літальний апарат. ФОТО
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Поблизу аеродрому Лунінци в Білорусі розбився літальний апарат.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть користувачі телеграму з Білорусі.
Надходить інформація, що сьогодні в районі 21:00 мешканці Лунинця чули сильний вибух та бачили яскравий спалах.
Повідомляють, що, за попередньою інформацією, в районі агломерації Кожан-Містечко впав літак або вертоліт. Наразі триває пошукова операція. Надходить інформація, що з аеродрому в Мачулищах вилетів у Лунинець гелікоптер МО РБ".