Україна тісно інтегрована з ЄС та швидко може отримати членство, - Зеленський

Приєднати Україну до Європейського Союзу можна достатньо швидко, адже наша держава вже зараз тісно з ним інтегрована.

Про це заявив глава держави в інтерв'ю Die Zeit, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це можна зробити швидко. Україна і так дуже тісно інтегрована з Євросоюзом. Наші люди абсолютно цінують свободу і демократію. Ми довели це навіть у повномасштабній війні. Що ще потрібно? Євросоюз отримає за рахунок членства України до свого складу націю, яка на сьогодні є ключовим борцем на континенті за свободу, за демократію, за рівність, а отже і за Європу. А для України - це завершення дуже довгого шляху до європейської спільноти, частиною якої ми є історично", - наголосив президент.

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