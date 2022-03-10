Розвідка опублікувала імена бійців ОМОН Росгвардії Нижньогородської області, які вбивають мирне населення України

Головне управління розвідки України опублікувало список військових злочинців ОМОН управління Росгвардії у Нижньогородській області, які беруть участь у каральних операціях проти мирного населення на тимчасово зайнятих противником територіях України