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Джонсон побоюється, що Путін може застосувати в Україні хімічну зброю: "Це цинічний, варварський уряд"

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Джонсон побоюється, що Путін може застосувати в Україні хімічну зброю: "Це цинічний, варварський уряд"
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Те, що ви чуєте про хімічну зброю, - це прямо з їхнього сценарію", - сказав він.

"Вони починають говорити, що є хімічна зброя, яку зберігають їхні противники чи американці, і тому коли вони самі розгортають хімічну зброю, а я боюся, що вони можуть це зробити, у них виникає своєрідний… фейк, готовий до дії", - додав Джонсон.

За словами премє'ра, таке вже було в Сирії та Великій Британії.

"Це те, що вони вже роблять. Це цинічний, варварський уряд", - зазначив він.

Також читайте: На Росію потрібно накласти "максимальні економічні витрати", - Джонсон

Читайте: Росія зробить велику помилку, якщо застосує хімічну зброю в Україні, - МЗС Британії

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Топ коментарі

  • nav svargi
    nu tak mozhet PORA uzhe shto to delatj ?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    от додыхающего ***** как загнанной плешивой крысы можно ожидать что угодно - Борис прав...
    но вот чего ожидать от сильных и умных державных Мужей ??? неужели только побаивания ???
  • Женя-Женя
    кацапы делают все, о чем предупреждает разведка США и ВБ!
    Данилов, ермак и иже с ними! так мы готовимся или вы будут потом как бабы базарные интервью давать и охать, что вы не очикували??
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