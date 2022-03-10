Джонсон побоюється, що Путін може застосувати в Україні хімічну зброю: "Це цинічний, варварський уряд"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Те, що ви чуєте про хімічну зброю, - це прямо з їхнього сценарію", - сказав він.

"Вони починають говорити, що є хімічна зброя, яку зберігають їхні противники чи американці, і тому коли вони самі розгортають хімічну зброю, а я боюся, що вони можуть це зробити, у них виникає своєрідний… фейк, готовий до дії", - додав Джонсон.

За словами премє'ра, таке вже було в Сирії та Великій Британії.

"Це те, що вони вже роблять. Це цинічний, варварський уряд", - зазначив він.

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