Росія хоче "розірвати" Європу, весь континент у небезпеці, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія ніколи не шанувала Європейський Союз.

Про це президент заявив в інтерв'ю Die Zeit, передає Цензор.НЕТ.

"Ви чули заяви Москви за останні роки? Ви там почули хоча б один шанобливий вислів про Європейський Союз? У вас склалося враження, що Путін визнає Європу рівноправною державою? Ні, він хоче розірвати Європу, як і Україну. Просто послухайте промови російських пропагандистів. Вони навіть проповіді у церквах читають про завоювання інших держав. Молдова, Грузія, держави Балтії. Я певен, що й Польща під загрозою. По суті, весь континент перебуває в небезпеці, поки Росія має можливість напасти на іншу державу", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що в України менше солдатів, ніж у Росії, менше обладнання та менше ракет.

"Але у нас є те, чого немає в них: людей, які дійсно цінують свою свободу і готові боротися за неї. Тому ця війна і стала народною війною, в якій кожна людина виконує певну функцію", - додав президент.

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