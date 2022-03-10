Світ має об'єднатися, аби протистояти порушенню Росією міжнародного права, - генсек ООН Гутерріш

Напад Росії на Україну змушує держави-члени ООН "об'єднатися у співпраці та солідарності", щоб підтримати всіх постраждалих і подолати порушення міжнародного права.

Про це заявив Антоніу Гутерреш на засіданні Генасамблеї ООН, присвяченому зміцненню міжнародної співпраці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мир є найважливішим глобальним суспільним благом, і Організація Об'єднаних Націй була створена для його забезпечення… Війна приносить смерть, людські страждання та неймовірні руйнування, і ми не можемо дозволити собі розв’язувати глобальні проблеми, з якими ми стикаємося (ідеться про зміни клімату – ред.)", – сказав генсек, зазначивши, що засідання проходить "в тіні вторгнення Росії в Україну".

За його словами, в серці Європи "вирує багатопланова війна, що порушує Статут Організації Об'єднаних Націй".

За словами Гутерреша, щоб світ був "вільний від нужди та страху і сповнений можливостей для реалізації свого потенціалу, ми маємо терміново зосередитися на створенні та зміцненні основ багатосторонньої системи".

Гутерреш закликав не помилитися й ухвалити необхідні й невідкладні рішення: "Ми повинні ухвалити тяжкі рішення, які дадуть нам змогу рухатися вперед". У зв'язку з відчайдушним становищем України стан багатостороннього співробітництва набув ще більшого значення, зазначив генсек ООН.

"Ми повернулися до головної обіцянки Статуту ООН – позбавити майбутні покоління лихоліть війни. Багато людей в усьому світі ставлять собі питання: як таке могло статися у ХХІ столітті? Як сталося, що ми все ще дивимося в ядерну прірву, мільйони людей тікають через кордони, і зневажаються найфундаментальніші постулати міжнародного права?" – зазначив він.

Гутерреш вважає, що системи глобального управління потребують термінового перегляду, оскільки ця ситуація викликає "серйозні глобальні наслідки на кількох фронтах".

По-перше, вона призведе до ще більшого скорочення гуманітарного фінансування, що посилить страждання багатьох найуразливіших верств населення. По-друге, може опосередковано посилити глобальний голод, оскільки Україна – одне з найбільших у світі джерел зернових. По-третє, посилюється кліматична криза через постійну залежність від викопного палива й, відповідно, від геополітичних потрясінь.

За словами генсека ООН, зростання цін на енергоносії і продовольство найсильніше вдарить по країнах, що розвиваються.

Настав час шукати конкретні рекомендації щодо покращення глобального управління, додав Гутерреш і оголосив про створення нової Консультативної ради високого рівня з глобальних суспільних благ, яку очолять колишній президент Ліберії Еллен Джонсон-Серліф та колишній прем'єр-міністр Швеції Стефан Лефвен.

Рада "розглядатиме прогалини в управлінні, пріоритети та рівні терміновості" напередодні саміту майбутнього, який відбудеться у вересні 2023 року. Саміт "надасть лідерам можливість взяти на себе зобов'язання щодо відходу від небезпечного курсу, яким ми рухаємося, через багатосторонню співпрацю, засновану на цінностях, закріплених у Статуті ООН".

Результатом саміту може стати Пакт в ім'я майбутнього, який, на думку Гутерреша, має охоплювати нове бачення миру і безпеки у світлі наявних загроз, застування цифрових технологій, які мають стати "рушійною силою добробуту, солідарності та прогресу", принципи мирного використання космічного простору, вдосконалення реагувань на надзвичайні ситуації тощо.