При затримані було вбито екскерівника СБУ по Києву та області Дем'яненка, - ЗМІ. ВIДЕО
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Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію від ЗМІ, що при затриманні був застрелений екскерівник СБУ по Києву та області Дмитро Дем'яненко.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.
Гончаренко відзначив: "ЗМІ пишуть, що "розстріляли автомобіль з екс-заступником начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області Дмитром Дем'яненком.
Він відкрив вогонь першим і загинув під час затримання".