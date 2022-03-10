При затримані було вбито екскерівника СБУ по Києву та області Дем'яненка, - ЗМІ. ВIДЕО

Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію від ЗМІ, що при затриманні був застрелений екскерівник СБУ по Києву та області Дмитро Дем'яненко.