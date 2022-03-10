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При затримані було вбито екскерівника СБУ по Києву та області Дем'яненка, - ЗМІ. ВIДЕО

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Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію від ЗМІ, що при затриманні був застрелений екскерівник СБУ по Києву та області Дмитро Дем'яненко.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі. 

Гончаренко відзначив: "ЗМІ пишуть, що "розстріляли автомобіль з екс-заступником начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області Дмитром Дем'яненком.

Він відкрив вогонь першим і загинув під час затримання".

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Топ коментарі

  • Muron
    собаці собача смерть
  • Светлана Велик
    Если открыл огонь первым, значит всё он знал зачем за ним пришли. Хорошо, что пошла работа в этом направлении. Там таких латентных коллаборантов еще вагон и маленькая тележка.
  • Вася Петренко 07e57c76
    Ось де справжня і найбільш ганебна зрада-- керівники силових структур, депутати ВР, оточення президента-- вся країна пронизана рашистським вірусом зради. Зараз маємо унікальний шанс-- хоча б частково цей вірус знищити.
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