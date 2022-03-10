Стали відомими шість ультимативних вимог Путіна до України

Росія висунула Україні 6 вимог. Перші п'ять із них, як бачиться Путіну, мають бути закріплені у Конституції України.

Як інформує Цензор.НЕТ видання ZN.UA отримала ці вимоги від надійних дипломатичних джерел.

1. Відмова від руху до НАТО. Нейтральний статус України. Одним із гарантів якого готова стати Росія, яка напала на нашу країну.

2. Російська мова – друга державна. Скасування всіх законів, що її обмежують.

3. Визнання Україною Криму російським.

4. Визнання Україною незалежності ДНР та ЛНР в адміністративних межах областей (включно з нині контрольованими Україною територіями).

5. "Денацифікація". Заборона діяльності ультра-націоналістичних, нацистських та неонацистських партій та громадських організацій, скасування чинних законів про героїзацію нацистів та неонацистів.

6. "Демілітаризація України". Повна відмова від наступального озброєння, під яке при бажанні можна підвести будь-які види озброєнь.

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