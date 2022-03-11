"Велика" армія Росії виявилася вбивцями жінок і дітей, - мер Маріуполя Бойченко

Російські окупанти цілеспрямовано обстрілюють житлові масиви Маріуполя.

Про це йдеться у відеозверненні мера Маріуполя Вадима Бойченка, інформує Цензор.НЕТ.

"5-й день триває цинічна і зневажлива війна проти людства. Два дні пекла, армагеддону, які нам влаштували російсько-фашистські війська. Вони цинічно стріляють із забороненої зброї, Градами, гаубицями по житлових масивах", - наголосив він.

Також, за словами Бойченка, окупанти мінують дороги "зеленого" коридору, обстрілюють маршрути, шість днів зривають доставку гуманітарного вантажу із Запоріжжя до Маріуполя, таким чином зробивши заручниками 400 тисяч городян.

"Сьогодні вони цинічно розстріляли ДСНС, кожні 30 хвилин в Маріуполь заходила авіація, працювала по житловим масивам, вбиваючи мирне населення. В цьому сьогодні велич російської армії? Це цинізм, це геноцид, який влаштувала російська армія на чолі з терористом Путіним проти мирного Маріуполя. ... Російські окупанти, цинічно, безжально і цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки. Знищують лікарні повні жінок і дітей. "Велика" армія Росії виявилася вбивцями жінок і дітей", - додав очільник міста.

Бойченко зазначив, що усі працюють над тим, що допомога прийшла до маріупольців. І вона прийде.

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