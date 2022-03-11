Наш народ та армія зробили все, щоб нас хотіли бачити в Євросоюзі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна зробила все, щоб її хотіли бачити в Євросоюзі.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні і завтра в Європі тривають дискусії щодо майбутнього України в Європейському Союзі. Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли там бачити. Серед рівних. Щоб нас туди запросили. Це фінальний іспит для Європи", - наголосив президент.

За словами Зеленського, серед лідерів держав є ті, хто Україну підтримує.

"А є ті, хто підтримує тільки себе. Але ми бачимо, як до нас ставляться народи всіх цих країн, країн Європи. І це головне. Бо я точно знаю, якби саме люди вирішували, щодо нашого членства в ЄС, вони б точно обрали народ України. Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю - український народ вже в ЄС. А політики... я впевнений, що вони підлаштуються, бажано швидше. Слава народам Європи, слава Україні! Слава нашим військовим", - додав Зеленський.

Читайте: Джонсон побоюється, що Путін може застосувати в Україні хімічну зброю: "Це цинічний, варварський уряд"