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Наш народ та армія зробили все, щоб нас хотіли бачити в Євросоюзі, - Зеленський

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Наш народ та армія зробили все, щоб нас хотіли бачити в Євросоюзі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна зробила все, щоб її хотіли бачити в Євросоюзі.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні і завтра в Європі тривають дискусії щодо майбутнього України в Європейському Союзі. Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли там бачити. Серед рівних. Щоб нас туди запросили. Це фінальний іспит для Європи", - наголосив президент.

За словами Зеленського, серед лідерів держав є ті, хто Україну підтримує.

"А є ті, хто підтримує тільки себе. Але ми бачимо, як до нас ставляться народи всіх цих країн, країн Європи. І це головне. Бо я точно знаю, якби саме люди вирішували, щодо нашого членства в ЄС, вони б точно обрали народ України. Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю - український народ вже в ЄС. А політики... я впевнений, що вони підлаштуються, бажано швидше. Слава народам Європи, слава Україні! Слава нашим військовим", - додав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    Зеленський, реально респект
    З початком війни він дав підстави себе поважати
  • Val 7469e38c
    цікаво як народ, на плечах якого сидять всі ці єрмаки, ахмєтови, коломойські, вовки, пінчуки... які облизуються на фінансові потоки ЄС, є готовим до ЄС?
    Може спочатку б виконати рекомендації від ЄС по реформам, а не спекулювати від імені народа і збройних сил.
  • Elvic Vic
    Жоден інший народ не зробив й сотої долі того , що зробив український народ .
    Й не тільки заради вступу в Євросоюз , але для вступу в НАТО .

    Й саме доля доля українців є яскравим доказом й виправданням існування такого блоку як НАТО !
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