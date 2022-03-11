Новини • Війна

Фантазії РФ про хімічну зброю можуть стати приводом для нової операції Росії, - Кулеба

8 92523
Фантазії РФ про хімічну зброю можуть стати приводом для нової операції Росії, - Кулеба
Фантазії РФ про неіснуючу зброю в Україні можуть стати приводом для нової військової операції Росії.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Маніакальна одержимість, з якою різні російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну, або хімічну зброю в Україні, викликає глибоку тривогу. Це може вказувати і на те, що Росія готує нову жахливу операцію", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Я президент адекватної країни. Ніякої хімічної чи іншої зброї масового ураження тут не розробляли, - Зеленський. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Porol ferton
    При чем этой руснявой мерзости полно в Европе и давить их нужно по всему миру. Просто нужно понимать, что русня это состояние души, а не национальность. Эта гадость как рак пустила свои метастазы по всему миру и отправляет всё вокруг себя.
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    нужно людям в городах раздавать автоматы. вот, например, Николаев. 500 000 населения. 250 000 мужиков. каждый десятый мужик захочет защищать свой город и имеет военную подготовку. раздать 25 000 автоматов. *** тогда кацапы возьмут город!
  • Женя-Женя
    вы хоть раздайте противогазы и костюмы химзащиты! опять потом будете сопли пускать, что не могли подумать!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини