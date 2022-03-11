Фантазії РФ про хімічну зброю можуть стати приводом для нової операції Росії, - Кулеба
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Фантазії РФ про неіснуючу зброю в Україні можуть стати приводом для нової військової операції Росії.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Маніакальна одержимість, з якою різні російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну, або хімічну зброю в Україні, викликає глибоку тривогу. Це може вказувати і на те, що Росія готує нову жахливу операцію", - йдеться в повідомленні.