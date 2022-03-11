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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 10.03.2022

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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 10.03.2022
Триває п’ятнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Протягом дня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

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У зв’язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу противник продовжує формування резерву на території РФ.

На Поліському напрямку противник намагається прорвати оборону захисників України в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ.

На Сіверському напрямку противник зупинений при спробі прорвати оборону Чернігова. Не виключається подальше переміщення противника у напрямку Броварів зі сходу.

На Харківському напрямку противник продовжує безуспішні спроби блокування міста з півночі. До ведення бойових дій в районі Харкова залучені стрілецькі полки, сформовані за рахунок російських резервістів.

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На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти зосереджують зусилля на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

На Південнобузському напрямку окупанти намагалися закріпитися на досягнутих рубежах, встановити контроль над містом Миколаїв та розвинути наступ в напрямках на Запоріжжя і Кривий Ріг.

Російські окупанти зупинені, деморалізовані та несуть значні втрати.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови були на нашому боці та заставили кораблі окупантів повернутися до військово-морських баз і пунктів базування.

Збройні Сили України, у тісній взаємодії з іншими складовим сил оборони, чинять шалений опір російським інтервентам, завдаючи йому значних втрат у живій сили та військовій техніці.

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Топ коментарі

  • Urs
    а где они закрепились? Я знаю, что они сильно в Богдановке закрепились, и в Мокреце. А в Баклановой Муравейке так вообще окопались. Навечно. Правда в Шеставице гоняются за нашими, и навязчиво предлагают себя в плен. Наши сказали, шо им некогда, много дел всяких - пусть сдаются местной теробороне.
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Urs
    Так броню на дорогах встречать особо и не кому - у нас войск всего 350 тысяч на всё про всё. И потом - если по трассе едет ***** на броневике, то это не значит, что этот двадцатилетний чмошник в фуфайке с кожаным ремнем что-то захватил. Опасность представляет то, что убивает на расстоянии - реакторы, арта и авиация. А шоб *****ы по дорогам не ездили - надо топлики мочить. А шоб их мочить, надо шоб население геотег и инфу сообщало куда надо. А то интернет есть, а когда просишь скинуть координаты, количество, время, направление движения - то шарахаются как от чумного. А как себе в паблик видосик из окна запилить - так это пожалуйста. Страна видосиков!!! Поэтому и ездят. И в глубокий тыл залезают, потому что топливо на исходе, логистика ********, приходится ныкаться по глухим сёлам. Я вот точно знаю, что в Талалаевке и Васьковцах сейчас стоит техника. Но допроситься информации у местных - как летом снега. Поэтому эти кацапы будут там еще неделю елозить, пока у них окончательно не закончится жрачка, потом они озвереют, и начнут понемногу убивать за еду.
    И да, не смотрите карты на помойках, ибо там ****** ядерный.
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