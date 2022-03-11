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Перестаньте їсти російську пропаганду, - радник керівника ОП Подоляк про 6 вимог Путіна Україні

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Перестаньте їсти російську пропаганду, - радник керівника ОП Подоляк про 6 вимог Путіна Україні
Радник керівника Офісу президенту Михайло Подоляк заявив, що начебто озвучені в дипломатичних колах 6 вимог Путіна до Росії є "російською пропагандою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це і написав у твіттері. 

"Усе, що я читаю останнім часом про переговорні "ультиматуми" Росії – про статуси, території, мови, нацифікації тощо, викликає лише подив. Будь ласка, перестаньте "їсти" в таких обсягах російську пропаганду, яку через наївність передруковують наші Дзеркала", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали відомими шість ультимативних вимог Путіна до України

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Топ коментарі

  • Ірландія
    ⚡️Reuters: користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах дозволять заклики до насильства проти росіян та російських солдатів, якщо у повідомленні йдеться про вторгнення в Україну.

    Згідно з Reuters, про це йдеться у внутрішніх листах Meta-платформи. Крім того, соцмережа тимчасово дозволяє деякі повідомлення, які містять заклики до смерті Путіна і Лукашенка.
  • atv1204 atv
    подоляк этот - инфантильное создание, которое верит в бред переговоров с маньяком кабаевым..
    если бы не ЗСУ, подоляки-дерьмаки уже подписали бы капитуляцию..
  • Dmytro Ivanov
    Пане Подоляк- у пики пропаганді озвучте вимоги Обнульонного
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