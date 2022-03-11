Кулеба та Дуда обговорили просування членства України в ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та президент Польщі Анджей Дуда обговорили просування членства України у Європейському Союзі.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Повертаючись до України з Туреччини та в розвиток діалогу українських та польських лідерів, у Варшаві мене прийняв Президент Анджей Дуда. Я висловив вдячність за посилення військової, фінансової, гуманітарної допомоги Україні. Предметно обговорили захист України та просування нашого членства в ЄС", - йдеться в повідомленні.

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